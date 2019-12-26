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  4. Şanlıurfa'da iki kazada 9 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da iki kazada 9 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 23:10 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA'da, aynı saatlerde meydana gelen 2 kazada, 9 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki kazada 9 kişi yaralandı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, aynı saatlerde meydana gelen 2 kazada, 9 kişi yaralandı.
İlk kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Mardin yolu Eyyüp Nebi Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. İlçe merkezi yönüne giden Ömer Faruk Toprak yönetimindeki 34 CDU 484 plakalı otomobil, Mahmut Gürbüz’ün kullandığı 65 DF 747 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ve otomobillerdeki Nazo Gürbüz, Saadet Gürbüz ile Şiyar Kocakaya ve Ömer Atmaca yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İkinci kaza ise aynı saatlerde Şanlıurfa- Bozova yolunun 34'üncü kilometresinde meydana geldi. Mehmet Garip Parlak yönetimindeki 63 ZE 309 plakalı otomobil, Yusuf Kılıç'ın kullandığı 27 VK 880 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobildeki Salih Yalçın yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerinin ardından Viranşehir, Bozova ve Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Şanlıurfa'da iki kazada 9 kişi yaralandı

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