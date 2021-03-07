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Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

07.03.2021 23:14 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 28.

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 28. kilometresinde meydana geldi. Hasan K. (41) idaresindeki 06 FK 4267 plakalı otomobil, Remzi A. yönetimindeki 34 DGU 126 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 FK 4267 plakalı otomobil devrildi. Kazada sürücülerden Hasan K. ile yanındaki yolcular Özlem (36), Ömer (8), Asya (6), Aziz (67) ve Narin K. (65) yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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