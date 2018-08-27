Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cevher Çevik'in kullandığı 63 ED 951 plakalı otomobil, Kabahaydar Mahallesi Kalecik mevkisinde Hakan Cızzak idaresindeki 21 EP 621 otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredekiler ve 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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