HABER

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 22:21 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cevher Çevik'in kullandığı 63 ED 951 plakalı otomobil, Kabahaydar Mahallesi Kalecik mevkisinde Hakan Cızzak idaresindeki 21 EP 621 otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredekiler ve 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

PARTNERSaniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!Saniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!
Beyoğlu'ndaki cinayet protesto edildi Beyoğlu'ndaki cinayet protesto edildi 
Denizli'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldiDenizli'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası otomobil Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Hakan Sabancı, Aslı Enver'i yakın takip takipte!

Hakan Sabancı, Aslı Enver'i yakın takip takipte!

Badou Ndiaye sosyal medya hesaplarına Galatasaray'ın logosunu koydu! Ndiaye İstanbul'a geldi

Badou Ndiaye sosyal medya hesaplarına Galatasaray'ın logosunu koydu! Ndiaye İstanbul'a geldi

Rusya'dan korkutan iddia: ABD saldırmaya hazırlanıyor!

Rusya'dan korkutan iddia: ABD saldırmaya hazırlanıyor!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Diğer Haberler
TRT pazar günleri yayınladığı kovboy filmi kuşağını (Western Kuşağı) kaldırdı!

TRT pazar günleri yayınladığı kovboy filmi kuşağını (Western Kuşağı) kaldırdı!

Manisa'nın Gördes ilçesinde korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Manisa'nın Gördes ilçesinde korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

Rize'den Trabzon'a yüzen boğa kesilecek mi? Son karar verildi

Rize'den Trabzon'a yüzen boğa kesilecek mi? Son karar verildi

Bedelli askerlik celp dönemleri ve askerlik yerleri belli oldu! Sorgulama E-devlet'ten yapılacak!

Bedelli askerlik celp dönemleri ve askerlik yerleri belli oldu! Sorgulama E-devlet'ten yapılacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.