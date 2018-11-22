Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Ahmet Çiçek idaresindeki 63 LP 384 plakalı otomobil, Akçakale-Şanlıurfa kara yolu Koruklu mevkisi yakınlarında karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü ve eşi Ayşe Çiçek, çocukları Kevser, Derya ve Mahir ile diğer otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Çiçek'in kaza yerine yakın Haktanır Mahallesi'nde imamlık yaptığı ve ailesiyle kent merkezinden evine döndüğü öğrenildi.

