Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Erdoğan Adalmış idaresindeki 63 LD 355 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu Bostancı Mahallesi kavşağında, Halef Güler yönetimindeki 63 FD 303 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 63 FD 303 plakalı otomobil tarlaya devrildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince, Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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