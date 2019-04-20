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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 00:38 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki aileden 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Suat Bozkan'ın kullandığı 27 BKD 51 plakalı otomobil, Birecik-Nizip kara yolunun 5'inci kilometresinde Ramazan Öztürk yönetimindeki 27 ND 468 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücülerin yanı sıra Abdullah, Medine, Enes, Sena Öztürk ile Veysel, Saniye Bozkan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Birecik Şanlıurfa trafik kazası

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