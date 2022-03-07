Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mahmut Altuntaş (44) idaresindeki 27 BJY 03 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 46. kilometresinde, Mesut Kırmızıgül (27) yönetimindeki 06 FG 9221 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Cemil Cem Emirhanoğlu (40), Abdulhamit Tatlı (29) ve Aziz Polat (44) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



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