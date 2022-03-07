YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

07.03.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mahmut Altuntaş (44) idaresindeki 27 BJY 03 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 46. kilometresinde, Mesut Kırmızıgül (27) yönetimindeki 06 FG 9221 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Cemil Cem Emirhanoğlu (40), Abdulhamit Tatlı (29) ve Aziz Polat (44) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güneydoğu'nun yaban hayvanları Şanlıurfa'daki merkezde yeniden hayata tutunuyorGüneydoğu'nun yaban hayvanları Şanlıurfa'daki merkezde yeniden hayata tutunuyor
İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar toprağa verildiİhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar toprağa verildi
Kayseri’de iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale ettiKayseri’de iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 7 Mart Pazartesi

İmsak
05:22
Sabah
06:41
Öğle
12:41
İkindi
15:57
Akşam
18:31
Yatsı
19:45
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ukrayna’yı desteklemek için soyundu! Mesajı vücuduna yazdı

Ukrayna’yı desteklemek için soyundu! Mesajı vücuduna yazdı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Yağ tepkisi! "3 kuruş fazla kazanmak için..."

Yağ tepkisi! "3 kuruş fazla kazanmak için..."

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.