Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Karşıyaka Mahallesi'nde henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 20 R 6826 plakalı otomobil ile 42 AIC 475 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerinin yanı sıra otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



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