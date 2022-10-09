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Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

09.10.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Karşıyaka Mahallesi'nde henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 20 R 6826 plakalı otomobil ile 42 AIC 475 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerinin yanı sıra otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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