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Şanlıurfa'da inşaat çukuruna düşen çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 15:41 | Son Güncelleme

Merkez Eyyübiye ilçesindeki bir inşaat çukuruna düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da inşaat çukuruna düşen 9 yaşındaki çocuk öldü.

Merkez Eyyübiye ilçesinin Yenice Mahallesi'nde arkadaşlarıyla oyun oynayan Serhat Argan, dengesini kaybedince yaklaşık 8 metrelik inşaat çukuruna düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Argan'ı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Argan'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğündeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

- İhmal iddiası

Olayda bir ihmal olduğunu ileri süren amca İsmail Argan, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun süredir çevredeki inşaat çukurunun tehlike arz ettiğini söyledi.

Benzer kazalar olmaması için bölgede önlem alınmasını isteyen Argan, şöyle devam etti:

"Bölgede inşaat için kazı çalışması yapmışlar, 1-2 yıldır orası öyle bırakılmış. Çocuğun düştüğü çukur 7-8 metredir. Çocuklar o alanda oynarken benim yeğenim çukura düştü. Bu alanda büyük bir ihmal var. Çukurun olduğu yerde güvenlik önlemi alınması gerekir. Bariyer, tel gibi güvenlik alınması lazımdı. Bu çukurun bu şekilde bırakılması ihmal edildiğini gösteriyor. Biz kanunlar çerçevesinde şikayetçi olduk, sonuna kadarda hakkımızı savunacağız."

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