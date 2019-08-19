Şanlıurfa’da inşaat iskelesi çöktü 5 işçi yaralandı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, bir bina inşaatının dış cephe sıvasını yapan 5 işçi, tahta iskelenin çökmesi sonucu beton zemine düşerek, yaralandı.

Olay, Eyyüp Kent Mahallesi’nde inşaat halindeki 4 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, inşaatın dış cephe sıvasını yapan 5 işçinin çıktığı tahta iskele aniden çöktü. İşçiler, iskeleyle birlikte beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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