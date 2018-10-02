HABER

Şanlıurfa'da inşaatta çökme: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 17:35 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da inşaatta çökme: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde inşaatta meydana gelen çökme sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Saha Mahallesi'nde inşası süren tek katlı evde, beton döküldüğü sırada çökme meydana geldi.

Kazada inşaatta çalışan Sakıp Güneş ile Suriye uyruklu Hasan Cemro ve Muhammed El Garip yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

PARTNERHayatınızda hiç 'Kedi Bacağı' yediniz mi? İşte 300 yıllık tat...Hayatınızda hiç 'Kedi Bacağı' yediniz mi? İşte 300 yıllık tat...
İnternet sapığı taciz ettiği erkek çocuğu görmeye geldiği yerde yakalandı!İnternet sapığı taciz ettiği erkek çocuğu görmeye geldiği yerde yakalandı!
Kazada ölen Mustafa'ya sınıf arkadaşlarından vedaKazada ölen Mustafa'ya sınıf arkadaşlarından veda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3 yaralı Birecik çökme ev

En Çok Okunan Haberler

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

İnternet sapığı taciz ettiği erkek çocuğu görmeye geldiği yerde yakalandı!

İnternet sapığı taciz ettiği erkek çocuğu görmeye geldiği yerde yakalandı!

Ankara'da ATM dolandırıcılarına polis baskını! Öyle bir düzenek kurmuşlar ki!

Ankara'da ATM dolandırıcılarına polis baskını! Öyle bir düzenek kurmuşlar ki!

Seri katil Atalay Filiz hakkında flaş gelişme! Hastaneye gönderildi!

Seri katil Atalay Filiz hakkında flaş gelişme! Hastaneye gönderildi!

FETÖ için çok tartışılacak sözler: Terör örgütü diyemezsiniz

FETÖ için çok tartışılacak sözler: Terör örgütü diyemezsiniz

Susurluk'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ekip bölgede

Susurluk'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ekip bölgede

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.