Şanlıurfa'da iş adamının kaçırıldığı iddiası

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, kaçırdıkları iş adamını darbettikleri, silah zoruyla bankadaki parası ile gayrimenkullerini başkasının üzerine devrettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Karaköprü ilçesinin Gölpınar Mahallesi'nde iş adamı S.İ kaçırılarak darbedildi, silah zoru ile bankadaki parası başka hesaba transfer edildi, gayrimenkulleri de vekaletname imzalatılarak başkasının üzerine devredildi.

Serbest bırakılan S.İ, durumu jandarmaya bildirdi.

Yürütülen çalışma sonucu kimlikleri tespit edilen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda İ.H.Y, Ü.A, M.A. ve M.Z, yakalandı.

Zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece, "tehdit", "gasp" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.

