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Şanlıurfa'da iş başvurusu kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 10:48 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 2 bin 54 işçinin 6 ay süreyle istihdam edileceği işe 6 bin kişi başvurdu.

Şanlıurfa'da iş başvurusu kuyruğu

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 2 bin 54 işçinin 6 ay süreyle istihdam edileceği işe 6 bin kişi başvurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hayata geçirilen TYP kapsamında, Şanlıurfa'da asgari ücret karşılığında bin 500 temizlik, 554 güvenlik işçisi alınacağı duyuruldu. Duyurunun ardından başvuru için İşkur binasına gelen binlerce kişi, uzun kuyruk oluşturdu. Polisin önlem aldığı İşkur'a gelenler başvurularını yaparken, işe alınacak kişilerin önümüzdeki günlerde noter huzurunda yapılacak kura çekilişiyle belirleneceği kaydedildi. İşkur'a 6 bin kişinin geçici iş için başvuruda bulunduğu belirtildi.

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Şanlıurfa'da iş başvurusu kuyruğuŞanlıurfa'da iş başvurusu kuyruğuŞanlıurfa'da iş başvurusu kuyruğuŞanlıurfa'da iş başvurusu kuyruğu

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