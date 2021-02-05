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Şanlıurfa’da iş yerine kaçak telefon operasyonu: 10 gözaltı

05.02.2021 12:21 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da bir iş yerine düzenlenen kaçak telefonu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı, yüzlerce kaçak cep telefonu ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesine bağlı Yusufpaşa Mahallesi’ndeki Kapaklı Pasajı’nda bulunan bir iş yerinde kaçak cep telefonu satıldığı bilgisi üzerine polis harekete geçti.

Şanlıurfa’da bir iş yerine düzenlenen kaçak telefonu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı, yüzlerce kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesine bağlı Yusufpaşa Mahallesi’ndeki Kapaklı Pasajı’nda bulunan bir iş yerinde kaçak cep telefonu satıldığı bilgisi üzerine polis harekete geçti. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yüzlerce kaçak cep telefonu ile cep telefonu aksesuarı ele geçirdi. Polis ekipleri ile iş yeri sahipleri arasında gerginlik yaşandı. Olayla ilgili 10 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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