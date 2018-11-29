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Şanlıurfa’da, iş yerlerinden hırsızlığa 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 16:55 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, 3 işyerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, 3 işyerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı. Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Eyyübiye, Batıkent ile Fatih Sultan mahallelerindeki 3 ayrı işyerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin, İ.M., B.M., M.G. ve İ.K. olduğunu belirledi. 4 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çaldıkları bilgisayarlara ait kasalar, fotokopi makinesi ile araç motor yağları ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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