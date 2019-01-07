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Şanlıurfa'da işçi ve öğrenci servisleri çarpıştı: 2 ölü, 14 yaralı (4) (Olay yeri)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 10:31 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, işçiler ile öğrencilerin taşındığı servis minibüsleri, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin kontrolünden çıkıp, kafa kafaya çarpıştı.

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, işçiler ile öğrencilerin taşındığı servis minibüsleri, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin kontrolünden çıkıp, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, Suruç'a bağlı Yanaloba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarda çalışan işçilerin taşındığı 37 PF 231 plakalı servis minibüsü ile Yağışlı Mahallesi'nde eğitim gören öğrencilerin taşındığı 44 EG 340 plakalı servis minibüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda, ismi öğrenilemeyen sürücülerinin kontrolünden çıktı. Minibüslerin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan, aralarında öğrencilerin de bulunduğu yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Cansız bedenler ise güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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