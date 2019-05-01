Şanlıurfa'da işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi

ŞANLIURFA (AA) - Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, Şanlıurfa'da devrilen midibüste Elbistan Devlet Hastanesinde çalışan 16 üyeleri bulunduğunu belirterek, "Az ileride kahvaltı yaptıktan sonra yola çıkıyorlar. Aslında kaza anlaşılabilir bir şey değil. Bir otomobil bizim aracımızın önüne çıkıyor. Ona vurmamak için herhalde... Anlayabildiğimiz bu. Çok üzgünüz, yastayız." dedi.

Gülbaba, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Gülbaba, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Elbistan Devlet Hastanesinde çalışan üyelerinin sabah Şanlıurfa'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere iki araçla yola çıktığını söyledi.

Araçlardan birinin Şanlıurfa'ya ulaştığını, ikinci araçta ise 16 arkadaşlarının bulunduğunu aktaran Gülbaba, şöyle devam etti:

"Henüz kimliklerini tespit edemedik, savcı beyi bekliyoruz. Az ileride kahvaltı yaptıktan sonra yola çıkıyorlar. Aslında kaza anlaşılabilir bir şey değil. Bir otomobil bizim aracımızın önüne çıkıyor. Ona vurmamak için herhalde... Anlayabildiğimiz bu. Çok üzgünüz, yastayız. 1 Mayıs'ta arkadaşlarımızın vefatıyla sonuçlanan bir hadise. İnanılmaz üzüntü içerisindeyiz. Hayatını kaybeden arkadaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Biz bu arkadaşlarımızın, sendika olarak kimlikleri tespit edildikten sonra her türlü haklarını müdafaa etmek için yapmamız gereken her şeyi yapacağız. Konfederasyonumuz Memur-Sen 1 Mayıs mitingini kısa tuttu. Acımız çok büyük. İnanılmaz bir acı yaşıyoruz. Gereken neyse yapacağız."

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.

