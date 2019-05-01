HABER

Şanlıurfa'da işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 11:37 | Son Güncelleme

Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba: - "Elbistan Devlet Hastanesinde çalışan üyelerimiz sabah Şanlıurfa'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere iki araçla yola çıkmıştı. Araçlardan biri Şanlıurfa'ya ulaştı, ikinci araçta ise 16 arkadaşımız bulunuyordu" - "Az ileride kahvaltı yaptıktan sonra yola çıkıyorlar. Aslında kaza anlaşılabilir bir şey değil. Bir otomobil bizim aracımızın önüne çıkıyor. Ona vurmamak için herhalde... Anlayabildiğimiz bu. Çok üzgünüz, yastayız"

ŞANLIURFA (AA) - Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, Şanlıurfa'da devrilen midibüste Elbistan Devlet Hastanesinde çalışan 16 üyeleri bulunduğunu belirterek, "Az ileride kahvaltı yaptıktan sonra yola çıkıyorlar. Aslında kaza anlaşılabilir bir şey değil. Bir otomobil bizim aracımızın önüne çıkıyor. Ona vurmamak için herhalde... Anlayabildiğimiz bu. Çok üzgünüz, yastayız." dedi.

Gülbaba, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Gülbaba, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Elbistan Devlet Hastanesinde çalışan üyelerinin sabah Şanlıurfa'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere iki araçla yola çıktığını söyledi.

Araçlardan birinin Şanlıurfa'ya ulaştığını, ikinci araçta ise 16 arkadaşlarının bulunduğunu aktaran Gülbaba, şöyle devam etti:

"Henüz kimliklerini tespit edemedik, savcı beyi bekliyoruz. Az ileride kahvaltı yaptıktan sonra yola çıkıyorlar. Aslında kaza anlaşılabilir bir şey değil. Bir otomobil bizim aracımızın önüne çıkıyor. Ona vurmamak için herhalde... Anlayabildiğimiz bu. Çok üzgünüz, yastayız. 1 Mayıs'ta arkadaşlarımızın vefatıyla sonuçlanan bir hadise. İnanılmaz üzüntü içerisindeyiz. Hayatını kaybeden arkadaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Biz bu arkadaşlarımızın, sendika olarak kimlikleri tespit edildikten sonra her türlü haklarını müdafaa etmek için yapmamız gereken her şeyi yapacağız. Konfederasyonumuz Memur-Sen 1 Mayıs mitingini kısa tuttu. Acımız çok büyük. İnanılmaz bir acı yaşıyoruz. Gereken neyse yapacağız."

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.

Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve...Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve...
Ehram eski popülerliğine kavuşuyorEhram eski popülerliğine kavuşuyor
33 yıl sonra öğretmenleri ile buluştular33 yıl sonra öğretmenleri ile buluştular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Baki Gülbaba midibüs Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba Şanlıurfa trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

Babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 Mayıs'ta da çalıştılar: Bizde bayram yok!

1 Mayıs'ta da çalıştılar: Bizde bayram yok!

Tanklar yerli füze Tanok ile vuracak

Dünya Türk füzesi Tanok'u konuşuyor!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge: Yaz tedbirleri başlıyor

81 ilde başlıyor! Yasaklandı

3 katlı mağaradan çıkardılar! PKK'nın oyunu böyle bozuldu

3 katlı mağaradan çıkardılar! PKK'nın oyunu böyle bozuldu

İşçi Bayramını kutlamaya giden işçiler kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İşçi Bayramını kutlamaya giden işçiler kaza yaptı!

Geçmişten günümüze 1 Mayıs afişleri

Geçmişten günümüze 1 Mayıs afişleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.