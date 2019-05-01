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Şanlıurfa'da işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.05.2019 12:18 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya giderken midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya giderken midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, kaza nedeniyle Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu, "1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya giden emekçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaşanan elim olayı üzülerek öğrendim. Yaşamını yitiren emekçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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