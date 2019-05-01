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Şanlıurfa'da işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 21:36 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine getirildi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazesi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine getirildi.

Hak-İş ve ve Memur-Sen tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen kutlamalara katılmak için yola çıkan işçileri taşıyan Ahmet Bostancı'nın kullandığı 46 VK 309 plakalı midibüsün, Halil Bala idaresindeki 45 HS 042 plakalı otomobil ve bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ölen Şükran Entemiz, Melike Uysal, Onur Yay, Havva Ağca ve Gazel Kısaca'nın cenazesi Birecik Devlet Hastanesi morgundan alınarak kara yoluyla Elbistan Devlet Hastanesine getirildi.

Burada ölenlerin yakınları, gözyaşları içinde cenazeleri morga taşıdı.

Hastane çalışanları Uysal ve Kısaca'nın yakınları, "Gülerek gittiniz, çalıştığınız yere cenazeniz geldi." diye ağıt yaktı.

Cenazeler yarın Hocazade Mezarlığı'nda düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün bir otomobil ve bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 5 kişi ölmüş, aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi yaralanmıştı.

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cenaze Kahramanmaraş Kaza Şanlıurfa

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