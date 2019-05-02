Şanlıurfa'da işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi

Sağlık Bakanlığı heyeti, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 13 kişiye, tedavi gördükleri hastanelerde ziyarette bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanı Özkan Arslan öncülüğündeki bakanlık heyeti, Şanlıurfa'ya geldi.

İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş tarafından karşılanan heyet, kazada yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden dün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün bir otomobil ve bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 5 kişi ölmüş, aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi yaralanmıştı.

