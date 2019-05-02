Şanlıurfa'da işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verildi.

Şükran Entemiz (55), Melike Uysal (26), Onur Yay (26), Havva Ağca (26) ve Gazel Kısaca'nın (29) cenazeleri, Elbistan Devlet Hastanesinde düzenlenen törenin ardından Hocazade Mezarlığı'na getirildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınları burada, tabutlara sarılarak ağıt yaktı.

Cenaze törenine katılan, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bazı AK Parti ve CHP milletvekilleri, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Törende, Melike Uysal'ın bir yakını, "20 gün önce evlendi, 20 gün sonra cenazesi geldi." diyerek ağıt yaktı.

Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç'ın, öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Melike Uysal ile annesi Şükran Entemiz'in cenazeleri Gariplik Mezarlığı'nda yan yana defnedildi. Gazel Kısaca ve Havva Ağca'nın cenazeleri Hocazade Mezarlığı'nda, Onur Yay'ın cenazesi ise Alembey Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden, dün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün bir otomobil ve bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 5 kişi ölmüş, aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi yaralanmıştı.

