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Şanlıurfa'da işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 23:25 | Son Güncelleme

Kentte görev yapan sağlık görevlileri, kazada hayatını kaybedenler için Halil-ur Rahmen Kent Ormanı'na fidan dikti

ŞANILURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince başlatılan proje kapsamında, kentte görev yapan sağlık görevlileri, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin anısına fidan dikti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Bir Bebek Bir Fidan" projesi kapsamında, kentte görev yapan sağlık görevlileri, Halil-ur Rahman Kent Ormanı'nda hazırlanan fidanları toprakla buluşturdu.

Dikilen fidanlar, dün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 kişiye ithaf edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Sağlık görevlileri de Beyazgül'e teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Fidan sağlıkçı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

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