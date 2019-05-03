Şanlıurfa'da işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cuma namazının ardından Balıklıgöl yerleşkesinde bir araya gelen Hak-İş ve Memur-Sen üyeleri ile çok sayıda vatandaş, kazada yaşamını yitirenler için dua etti.

Hak-İş İl Başkanı Selim Gülsatar ile Memur-Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun'un da yer aldığı gruptakiler, daha sonra kazada ölen Şükran Entemiz, Melike Uysal, Onur Yay, Havva Ağca ve Gazel Kısaca için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden önceki gün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün bir otomobil ve bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 5 kişi ölmüş, aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi yaralanmıştı.

