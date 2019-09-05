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Şanlıurfa'da isot hasadına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 14:35 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA mutfağının vazgeçilmez ürünlerinden olan isot hasadına başladı.

Şanlıurfa'da isot hasadına başlandı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA mutfağının vazgeçilmez ürünlerinden olan isot hasadına başladı. Yetiştiriciler, bu yıl tarla ve bahçelerine dadanan kurtçuk nedeniyle ürünün az olduğunu, dolayısıyla biberin fiyatının artacağını söyledi.
Şanlıurfa'da birçok ailenin kendi tarlalarında yetiştirdiği, yöreye özgü acı kırmızı isot biberleri toplanmaya başlandı. İlk olarak tarlada toplanan biberler, kovalara ya da sepetlere konularak bez parçalarının serildiği araziye yığılıyor. Daha sonra seçme işleminin yapıldığı sebzede, kırmızı ile yeşil biberler birbirinden ayrılıp ayrı ayrı satışları yapılıyor. Bu yıl tarlalarına kurtçukların dadanması nedeniyle verimin geçen yıla göre çok fazla düştüğünü söyleyen çiftçi Mehmet Özcan, ilaçlama yapmalarına rağmen kurtçuklara karşı önlem almada yetersiz kaldıklarını dile getirdi. Ailesiyle birlikte 4 aydır sulamasını ve ilaçlamasını gerçekleştirdiği biber tarlasında ilk hasadın başladığını belirten Özcan şöyle konuştu:
"Bu yıl biberde ilk hasat başladı. Şanlıurfa'da hava çok sıcak olduğu için biber zarar görüyor. Ne kadar ilaçlama da yaptıysak istediğimiz verimi alamıyoruz. Geçtiğimiz yıl biber daha erken kırmızılaşmıştı ve verim daha fazlaydı. Şimdi yeşil biberi topluyoruz. Yeşil biberin kilosunu da 1,5 TL'ye satıyoruz. 15 gün sonra da biberde kızarma olacak. Kızarma olduğu vakit, bu kez ikinci hasat başlayacak. Kırmızı biberi toplarız. Kırmızı biber, reçel yapılır, isot yapılır. Tarlada topladığımız biberleri buraya yığıyoruz. Ardında da seçme işlemi yapılır. Seçme işleminde, kırmızılar, yeşiller ve bozulmuş olanlar ayrı ayrı paketlere konuluyor. Paketleme işleminden sonra ise sağlam olanlar hal pazarına gönderiliyor. Diğerlerini de tüccarlar gelip alıyorlar. Biz biberi pazarda görülen fiyattan satmıyoruz. Pazarda 5 TL'ye satılan biber bizden 1,5 TL'ye çıkıyor. En çok masraf eden de biziz. Ben işçi, gübre ve ilaç paralarını ödeyince elimde para kalmıyor. Aksine zarar ediyorum. Tarlama şu ana kadar 15 bin TL masraf ettim ama şu ana kadar 20 torba biber toplayabildim. Hepsi ortalama 500 kilo biber yapıyor. 1,5 lirayla çarpınca elime geçen para ortada. Normalde benim burada 2 ton biber almam gerekirdi. Fakat şu an zarardayım. Topladığım biberle işçi parasını bile ödeyemeyeceğim" dedi.
Özcan, tezgahlarda şu an 5 TL'ye kadar satılan biberde verimin düşük olması nedeniyle Şanlıurfalıların daha pahalıya biber yiyeceğini dile getirdi.

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Şanlıurfa'da isot hasadına başlandıŞanlıurfa'da isot hasadına başlandıŞanlıurfa'da isot hasadına başlandıŞanlıurfa'da isot hasadına başlandı

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