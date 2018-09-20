Şanlıurfa’da işsiz genç üzerine benzin döküp ateşe verdi

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da belediye başkanları ve milletvekillerinin aşure dağıtımı sırasında 'iş isteyen' bir genç, iddiaya göre olumsuz yanıt alınca meydanda üzerine benzin döküp ateşe verdi. Alevler içerisinde kalan gence çevredekiler tarafından yangın tüpü ile müdahale etti. Vucudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan genç, ambulansla hastaneye götürüldü.
Olay, akşam saatlerinde Topçu Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, adı öğrenilmeyen işsiz genç, iş başvurusu için defalarca belediyeye gelip, başkan ile görüşmek istedi. Gencin bu isteği gerçekleşmeyince meydanda aşure dağıtımı için toplanan belediye başkanları ve milletvekillerinin bulunduğu alana gelen genç "İşsizim ve açım" diyerek yanında getirdiği benzini üstüne döküp, kendini yaktı. Bir anda alev topuna dönen gencin yardımına çevredeki esnaflar yetişti. Genç, kaldırıma uzatılarak yangın tüpü ve hortumla müdahale edilerek, yangın söndürüldü.
Vücudunun büyük bir bölümünde yanıklar oluşan genç, olay yerine çağırılan sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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