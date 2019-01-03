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Şanlıurfa’da istinat duvarı evin üzerine yıkıldı -2

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 14:20 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da etkili olan yağışların ardından bir apartmanın istinat duvarı giriş katındaki evin üzerine yıkıldı.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da etkili olan yağışların ardından bir apartmanın istinat duvarı giriş katındaki evin üzerine yıkıldı. Odalarda yatan 4 çocuk ise şans eseri molozların altında kalmaktan kurtuldu.

Olay, gece geç saatlerinde, Karaköprü Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa’da bir haftadır etkili olan yağışlara dayamayan istinat duvarı, büyük bir gürültü ile yıkıldı. Kopan molozlar binanın giriş katındaki evin 2 odasının da duvarının yıkılmasına sebep oldu. Odalarda yatan 4 çocuk ise şans eseri molozların altında kalmaktan kurtuldu. Gürültü üzerine dışarı çıkan bina sakinleri duvarın yıkıldığını görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbarla bölgeye gelen ekipler, moloz kaldırma çalışmasını yaparken evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

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