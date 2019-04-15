Şanlıurfa'da para karşılığı başkalarının yerine SRC belgesi sınavına girdikleri iddiasıyla 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 14 Nisan'daki Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Sınavı'na (SRC), kursiyerlerin yerine para karşılığında başka kişilerin gireceği yönündeki bilgi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri belirlenen okulda önlem aldı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda başkalarının yerine sınava girdikleri öne sürülen ve "joker" olarak tabir edilen 22 kişi ile 2 kursiyeri gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

