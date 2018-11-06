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Şanlıurfa'da 'joker' operasyonu: 13 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 18:53 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da başkasının yerine Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sınavına giren 13 kişi, tutuklandı.

Şanlıurfa'da 'joker' operasyonu: 13 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da başkasının yerine Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sınavına giren 13 kişi, tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, KPSS'ye giren ancak başarısız olan bazı adayların yerine, 'joker' diye tabir edilen kişilerin girmesini sağlayan şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Operasyonda, para karşılığı başkasının yerine sınava giren 13 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Şanlıurfa'da 'joker' operasyonu: 13 tutuklamaŞanlıurfa'da 'joker' operasyonu: 13 tutuklamaŞanlıurfa'da 'joker' operasyonu: 13 tutuklamaŞanlıurfa'da 'joker' operasyonu: 13 tutuklama

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