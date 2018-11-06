Şanlıurfa'da 'joker' operasyonu 13 tutuklama

ŞANLIURFA'da başkasının yerine Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sınavına giren 13 kişi, tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, KPSS'ye giren ancak başarısız olan bazı adayların yerine, 'joker' diye tabir edilen kişilerin girmesini sağlayan şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Operasyonda, para karşılığı başkasının yerine sınava giren 13 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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