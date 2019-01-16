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Şanlıurfa'da 'joker' operasyonu: 20 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 17:47 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, başkalarının yerine ehliyet sınavına giren 20 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 'joker' operasyonu: 20 gözaltı

ŞANLIURFA,(DHA) - ŞANLIURFA'da, başkalarının yerine ehliyet sınavına giren 20 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kentteki bazı sürücü kurslarının, Motorlu Taşıtlar Sürücü Adaylığı Sınavı'na, kursiyerlerin yerine para karşılığında başka kişiler gireceği yönünde bilgi elde edildi. Bunun üzerine sınavların yapıldığı okullarda önlem alan polis, 'joker' olarak başkasının yerine sınava girdikleri öne sürülen 20 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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