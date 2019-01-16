HABER

Şanlıurfa'da 'joker' operasyonu: 20 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 18:51 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, başkalarının yerine ehliyet sınavına giren 20 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA,(DHA) - ŞANLIURFA'da, başkalarının yerine ehliyet sınavına giren 20 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kentteki bazı sürücü kurslarının, Motorlu Taşıtlar Sürücü Adaylığı Sınavı'na, kursiyerlerin yerine para karşılığında başka kişiler gireceği yönünde bilgi elde edildi. Bunun üzerine sınavların yapıldığı okullarda önlem alan polis, 'joker' olarak başkasının yerine sınava girdikleri öne sürülen 20 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
CHP Muğla'da 3, Denizli'de 2 ve Kütahya'daki 1 ilçenin belediye başkan adayını açıkladıCHP Muğla'da 3, Denizli'de 2 ve Kütahya'daki 1 ilçenin belediye başkan adayını açıkladı
31 yıl sonra şehit sayıldı31 yıl sonra şehit sayıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

Menbiç'te patlama: 14 kişi öldü

Menbiç'te patlama: 14 kişi öldü

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

'Çocuk oyuncuya şiddet' iddiası: Ağlaması için defalarca ayağına vurdular

'Çocuk oyuncuya şiddet' iddiası: Ağlaması için defalarca ayağına vurdular

Mehmet Özhaseki'den çok çarpıcı 'kaset' iddiası

Mehmet Özhaseki'den çok çarpıcı 'kaset' iddiası

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın: Mahsur kalanlar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç'teki saldırıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan flaş açıklama: Münbiç...

Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı

Başvurular başladı! Binlerce kişi...

Trabzon'u karıştıran belge sahte çıktı

Trabzon'u karıştıran belge sahte çıktı

17 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi? İşte eğitime ara verilen iller

Haberler peş peşe geldi! Öğrencilere tatil müjdesi

31 yıl sonra şehit sayıldı

31 yıl sonra şehit sayıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.