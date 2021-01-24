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  4. Şanlıurfa’da kaçak avlanan 4 kişi yakalandı

Şanlıurfa’da kaçak avlanan 4 kişi yakalandı

24.01.2021 22:43 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da kaçak avlanan 4 kişi yakalandı

Şanlıurfa’da kaçak avlanan 4 kişi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaköprü ilçesi, Eyyübiye ilçesi ile Siverek ilçesi kırsalında kaçak avlanma yapıldığı bilgisi aldı.

Şanlıurfa’da kaçak avlanan 4 kişi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaköprü ilçesi, Eyyübiye ilçesi ile Siverek ilçesi kırsalında kaçak avlanma yapıldığı bilgisi aldı. Jandarmayla birlikte bölgeye giden ekipler, 4 kişiyi avlanırken yakaladı. Şahısların yanında bulunan 2 adet av tüfeği ile vurularak öldürülmüş bir kuşa el konuldu. Şahıslar hakkında idari para cezası uygulandı.

Şanlıurfa’da kaçak avlanan 4 kişi yakalandı

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