Şanlıurfa'da kaçak içki ve sigara operasyonu: 3 gözaltı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 105 litre kaçak içki, 1785 cinsel uyarıcı hap ve 596 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kırsal mahallelerde, aynı kişiye ait 3 ayrı iş yeri ve depoda kaçak içki ve sigara satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda yaptığı aramada 105 litre kaçak içki, bin 785 cinsel uyarıcı hap ve 596 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi. İçki ve sigaralara el koyan ekipler, 3 kişiyi gözaltına alarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

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