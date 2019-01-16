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Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonları: 8 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 18:50 | Son Güncelleme

İki operasyonda 1700 şişe kaçak içki, 1275 paket pipo tütünü, 830 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Şanlıurfa ve Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1700 şişe kaçak içki, 1275 paket pipo tütünü, 830 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde sahte içki üretimi yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1700 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Viranşehir ilçesinde yapılan operasyonda da 1275 paket pipo tütünü ile 830 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

İki operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
kaçak içki operasyon Şanlıurfa

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