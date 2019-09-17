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Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 14:42 | Son Güncelleme

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "Türkiye Duman Uygulaması" kapsamında merkez Eyyübiye ve Haliliye ilçelerindeki 3 iş yerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda kaçak olduğu tespit edilen 150 şişe içki, 596 paket sigara ve bin 785 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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