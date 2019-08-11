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Şanlıurfa'da kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 12:20 | Son Güncelleme

Sahiplerinin elinden kaçan ve belediyelerin kurban yakalama timlerince uyuşturucu iğneyle sakinleştirilen büyükbaş kurbanlıklar, kesilmekten kurtulamadı - Paşabağı Mahallesi'nde kamyonetten indirilirken kaçan boğa, yaklaşık 3 saatlik kovalamaca sonucu yakalanabildi

Şanlıurfa'da sahiplerinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlıklar, uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı.

Paşabağı Mahallesi'nde sahiplerinin kesim yerin götürmek istediği boğa, kamyonetten indirilirken kaçtı. Sahiplerinin ve çevredeki vatandaşların elinden kurtularak koşan boğa yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki bir bahçeye girdi.

Sahiplerinin haber vermesi üzerine bölgeye Haliliye ve Eyyübiye belediyelerinin hayvan yakalama timleri geldi. Uzun süre etrafına kimseyi yaklaştırmayan boğa, zaman zaman görevlileri ve kendisini yakalamak isteyen kişileri kovaladı. Gazetecilere de zor anlar yaşatan boğa, görevliler tarafından sakinleştirici iğneyle vurulmasına rağmen uzun süre kaçmaya çalıştı.

Sakinleşmesinin ardından ip bağlanan boğa, uzun uğraşlar sonucu bir kamyonetin kasasına bağlanarak kurban kesim alanına götürüldü.

Boğa sahibi Ahmet Hanay, kesim için götürdükleri sırada boğanın ellerinden kaçtığını belirterek, "Paşabağı Mahallesi'nde indirirken elimizden kaçtı, stadyumun oraya kadar koştuk peşinden, amcamın oğlunu ve yoldan geçen 1 kişiyi yaraladı boğa. Gelip yakaladılar herkese teşekkür ederiz." dedi.

Devteşti Mahallesi'ndeki kurban kesim alanında bir direğe bağlanan boğanın, sahiplerini yanına yaklaştırmaması üzerine boğa yakalama timinden yardım istendi. Ekiplerin sakinleştirici iğneyle vurmasına rağmen sahipleri tarafından yere düşürülemeyen boğa, tutmak isteyen bir kişiyi de üzerinden attı. Boğa uzun uğraşlar sonucu yakalandı.

Yeşildirek Mahallesi'nde ise sahibinin elinden kaçan boğa, 20 dakikalık bir kovalamacanın ardından timlerin uyuşturucu iğne yapması sonucu sakinleştirildi, sahipleri tarafından bağlanan boğa kesim yerine götürüldü.

Siverek ilçesinde ise boğa, kesime götürüldüğü sırada sahibinin elinden kaçtı.

Uzun süren kovalamacanın ardından, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından sakinleştirici iğne yapılan hayvan, girdiği bir okulun bahçesinde yakalanarak kesim yerine götürüldü.

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Boğa "Boğa Yakalama Timi" kaçan Kovalamaca kurban bayramı

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