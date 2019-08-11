Şanlıurfa'da kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı

Şanlıurfa'da sahiplerinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlıklar, uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı.

Paşabağı Mahallesi'nde sahiplerinin kesim yerin götürmek istediği boğa, kamyonetten indirilirken kaçtı. Sahiplerinin ve çevredeki vatandaşların elinden kurtularak koşan boğa yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki bir bahçeye girdi.

Sahiplerinin haber vermesi üzerine bölgeye Haliliye ve Eyyübiye belediyelerinin hayvan yakalama timleri geldi. Uzun süre etrafına kimseyi yaklaştırmayan boğa, zaman zaman görevlileri ve kendisini yakalamak isteyen kişileri kovaladı. Gazetecilere de zor anlar yaşatan boğa, görevliler tarafından sakinleştirici iğneyle vurulmasına rağmen uzun süre kaçmaya çalıştı.

Sakinleşmesinin ardından ip bağlanan boğa, uzun uğraşlar sonucu bir kamyonetin kasasına bağlanarak kurban kesim alanına götürüldü.

Boğa sahibi Ahmet Hanay, kesim için götürdükleri sırada boğanın ellerinden kaçtığını belirterek, "Paşabağı Mahallesi'nde indirirken elimizden kaçtı, stadyumun oraya kadar koştuk peşinden, amcamın oğlunu ve yoldan geçen 1 kişiyi yaraladı boğa. Gelip yakaladılar herkese teşekkür ederiz." dedi.