Şanlıurfa'da kaçırma ve gasp iddiası

Şanlıurfa'da kaçırdıkları kişiyi işkence yaparak gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, V.B, 5 kişi tarafından kaçırılarak bir mağaraya götürüldü. Burada işkence yapılarak gasbedilen V.B. serbest bırakıldı. V.B, daha sonra durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında biri kadın 5 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 kilo 800 gram kubar esrar, 2 hassas terazi, 1 av tüfeği, 9 cep telefonu ile V.B'den zorla alınan cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.S, S.D. ve A.T. "gasp" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı, B.E. ve Ö.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

