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Şanlıurfa'da kadın kıyafetiyle saklanan hükümlü 4 yıl sonra yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 17:16 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 4 yıldır aranan hükümlü A.K., polis ekipleri tarafından kadın kıyafeti giymiş şekilde yakalandı.

Şanlıurfa'da kadın kıyafetiyle saklanan hükümlü 4 yıl sonra yakalandı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 4 yıldır aranan hükümlü A.K., polis ekipleri tarafından kadın kıyafeti giymiş şekilde yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 4 yıl önce yargılandığı davada hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.'yi bulmak için çalışma başlattı. 4 yıldır bulunamayan A.K.'nin sık sık adres değiştirdiğini belirleyen polis, cezaevine girmemek için kaçan kişinin kadın kıyafetleriyle dolaştığı bilgisine ulaştı. Polis ekiplerinin detaylı çalışması sonunda A.K.'nin Yusufpaşa Mahallesi'nde bir evde gizlendiği bilgisine ulaştı. Sivil polis ekipleri bir süre çöpçü kıyafetleriyle takibe aldığı mahalledeki evlerden birinden kadın kıyafetiyle çıkan bir kişinin durumundan şüphelendi. Takip edilen şüphelinin yürüyüş ve davranışlarından erkek olduğu anlaşılınca polis tarafından gözaltına alındı. Kadın kıyafeti giyip eşarp takarak yıllardır kaçtığı anlaşılan A.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü ve işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Şanlıurfa'da kadın kıyafetiyle saklanan hükümlü 4 yıl sonra yakalandıŞanlıurfa'da kadın kıyafetiyle saklanan hükümlü 4 yıl sonra yakalandıŞanlıurfa'da kadın kıyafetiyle saklanan hükümlü 4 yıl sonra yakalandıŞanlıurfa'da kadın kıyafetiyle saklanan hükümlü 4 yıl sonra yakalandı

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