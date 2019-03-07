Şanlıurfa'da kadınlar ünlü şeflerle içli köfte yaptı

Şanlıurfa'da aşçılık eğitimini tamamlayan Türk ve Suriyeli kadınlar, "Basque Dünya Aşçılık Ödülleri"nde dünyanın ilk 10 şefi arasına giren Ebru Baybara Demir ve Brezilyalı şef David Hertz ile birlikte yöreye özgü içli köfte yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Sosyal Tesisi'nde, Japonya tarafından finanse edilen, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) uygulayıcılığında gerçekleştirilen "Geçim Kaynaklarına Erişim Fırsatlarının ve Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi Yoluyla Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılıklarının Arttırılması" projesi kapsamında aşçılık kursu eğitimini tamamlayan Türk ve Suriyeli kadınlara için sertifika programı düzenlendi.

FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, programda yaptığı konuşmada, Türk hükümetinin mültecileri koruma konusunda büyük efor sarf ettiğini söyledi.

Türkiye'de 3,5 milyon Suriyelinin bulunduğunu anımsatan Guta, şunları belirtti:

"3,5 milyonluk bir nüfusa sahip çıkmak, onların ihtiyaçlarını gidermek, tabii ki bu konuda sadece Türkiye'nin katkıları yeterli değil uluslararası toplumun da bu konuya destek çıkması lazım. Bu bağlamda FAO'nun verdiği destekten dolayı bizler de gurur duyuyoruz. Burada beraber olmamazın amacı 'sağlıklı, besleyici yemekler yapabiliriz'i, yapılabileceğinizi sizlere göstermektir. Sağlıklı ve besleyici bir şekilde tüketim yapmak ya da beslenmenin zor bir şey olmadığını sizlere göstermek istiyoruz."