Şanlıurfa’da kamyon köprüden araçların üzerine devrildi: 5 yaralı

Şanlıurfa’da köprülü kavşakta virajı alamayan kamyon, alttan geçen araçların üzerine düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu üzerindeki Karaköprü ilçesi Karşıyaka Mahallesi’ndeki Narlıdere Köprülü Kavşağı’nda yaşandı. İddiaya göre köprülü kavşağın üzerinde virajı alamayan kamyon, alttan geçen araçların üzerine devrildi. Kazada araçlar hurdaya dönerken, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

