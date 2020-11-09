HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şanlıurfa’da kamyon köprüden araçların üzerine devrildi: 5 yaralı

Şanlıurfa’da kamyon köprüden araçların üzerine devrildi: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 19:26 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da köprülü kavşakta virajı alamayan kamyon, alttan geçen araçların üzerine düştü.

Şanlıurfa’da köprülü kavşakta virajı alamayan kamyon, alttan geçen araçların üzerine düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu üzerindeki Karaköprü ilçesi Karşıyaka Mahallesi’ndeki Narlıdere Köprülü Kavşağı’nda yaşandı. İddiaya göre köprülü kavşağın üzerinde virajı alamayan kamyon, alttan geçen araçların üzerine devrildi. Kazada araçlar hurdaya dönerken, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu
Bakan Koca'dan maske uyarısı!Bakan Koca'dan maske uyarısı!
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
1/
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Biden'ın seçimi kazanması sonrası Ankara'dan ilk tepkiler
Biden'ın seçimi kazanması sonrası Ankara'dan ilk tepkiler
RTÜK ceza kesmişti! Şef'ten bomba itiraf
RTÜK ceza kesmişti! Şef'ten bomba itiraf
Yer: İstanbul! Çılgına dönüp, hakaretler savurdu
Yer: İstanbul! Çılgına dönüp, hakaretler savurdu
İstanbul'da isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuş
İstanbul'da isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuş
Bir ilde daha 65 yaş ve üzerine kısıtlama
Bir ilde daha 65 yaş ve üzerine kısıtlama
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Korkunç olay! Köpek önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı
Korkunç olay! Köpek önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Diğer Haberler
9 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
9 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Son dakika: MİT'ten operasyon! 12 polisin şehit edildiği saldırının planlayıcısı öldürüldü
MİT'ten yurt dışı operasyonu! Öldürüldü
Son dakika: Ankara'da mesai saatlerine yeni düzenleme
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske uyarısı
Bakan Koca'dan maske uyarısı!
Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem!
Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem!
Adıyaman'da, 'hayvanlara yem verme' kavgası: 2 yaralı
'Hayvanlara yem verme' kavgası: 2 yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.