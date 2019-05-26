Şanlıurfa'da kamyondan düşen Suriyeli işçi öldü

Şanlıurfa'da saman yüklerken kamyondan düşen Suriyeli işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Suriyeli işçi Mahmut Hüseyin (35), merkez Haliliye ilçesi kırsalında bulunan Çamlıdere Mahallesi yakınlarındaki bir tarladan kamyon kasasına saman yüklediği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü.
Arazinin taşlık olması ve kafa üstü düşmesi nedeniyle ağır yaralanan Hüseyin, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Hüseyin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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