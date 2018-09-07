Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Şevket Aydın (51) idaresindeki 02 AP 743 plakalı kamyonet, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 43. kilometresinde Mehmet Delice (31) yönetimindeki 02 AD 027 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki aynı aileden Fatma (1), Fatih (2), Hüseyin (5) Yeter (23), Üveyş (51) ve Hüseyin Delice (61) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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