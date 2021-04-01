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Şanlıurfa’da kamyonla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

01.04.2021 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Akçakale yolunun eski havaalanı mevkisinde meydana geldi.

Şanlıurfa’da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Akçakale yolunun eski havaalanı mevkisinde meydana geldi. Mustafa B. (33) idaresindeki 07 VL 582 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Memet D. yönetimindeki 63 E 5963 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden sürücü Mustafa ile Ayşegül (22) Hava (8) Mehmet (32) Emir (3) ve Mustafa B. (5) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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