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Şanlıurfa’da kanlı eylem engellendi

12.03.2021 21:13 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da kanlı eylem engellendi

Türkiye´ye illegal yollardan giriş yapan ve bombalı eylem hazırlığında olan PYD/YPG´li terörist Şanlıurfa’da yakalandı.

Türkiye´ye illegal yollardan giriş yapan ve bombalı eylem hazırlığında olan PYD/YPG´li terörist Şanlıurfa’da yakalandı. Çantasında ele geçirilen 100 adet el yapımı patlayıcı ile taş ocağı yakınlarında toprağa gömülü halde bulunan 10 kg patlamaya hazır EYP, bomba imha ekiplerince patlatıldı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Şanlıurfa/Suruç ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 4 şahsın illegal yollardan Türkiye’ye geçtiği tespit edildi. Şahıslardan birinin PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Teröristin çantasında yapılan aramada 100 adet el yapımı, 2 adet fabrikasyon fünye 1 adet USB bellek ele geçirildi. USB belleğin incelemesi neticesinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan taş ocakları yakınlarında arama ve tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 kg patlamaya hazır EYP bulundu. Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edilirken, o anlar kameraya yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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