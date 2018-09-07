Şanlıurfa'da kapkaç şüphelisi 2 kişi tutuklandı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da yolda yürüyen kişilerin cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle çalan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kentte son günlerde kapkaç olaylarının artması üzerine polis çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, B.T. ile M.E.A.'nın kimliğini saptadı. Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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