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Şanlıurfa'da kapkaç şüphelisi 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 15:49 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da yolda yürüyen kişilerin cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'da kapkaç şüphelisi 2 kişi tutuklandı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da yolda yürüyen kişilerin cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kentte son günlerde kapkaç olaylarının artması üzerine polis çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, M.K. ile E.T.'nin kimliğini saptadı. Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Şanlıurfa'da kapkaç şüphelisi 2 kişi tutuklandı

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