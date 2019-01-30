Şanlıurfa’da kar ve tipi nedeniyle onlarca kişi mahsur kaldı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kar ve tipi nedeniyle Diyarbakır yolu trafiğe kapanırken içerisinde yaklaşık 20 kişinin olduğu 1 yolcu minibüsü ile 4 otomobil yolda mahsur kaldı. Yol açma çalışması yapan ekipler yaklaşık 5 saattir mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren vatandaşlara ulaşmak için zamanla yarışıyor.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçe ile Diyarbakır arasındaki yol trafiğe kapandı. Yoğun kar ve tipi nedeniyle ilerleyemeyen araçlar, kırsal Demirci Mahallesi yakınlarında mahsur kaldı. Kar küreme araçları ve greyderin açtığı yolda ilerleyen AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, yaklaşık 5 saattir kurtarılmayı bekleyen ve donma tehlikesi geçiren vatandaşlara ulaşabilmek zamanla yarışıyor.

Yaklaşık 20 kişinin içinde olduğu araçlar arasında bir yolcu minibüsü ve 4 otomobilin olduğu öğrenildi.