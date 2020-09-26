HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şanlıurfa’da karakol önünde taşlı sopalı kavga: 7 yaralı

Şanlıurfa’da karakol önünde taşlı sopalı kavga: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 17:59 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da, trafik kazasına karışan sürücülerin yakınları arasında karakol önünde çıkan kavgada, 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesi Açıksu Caddesinde meydana geldi.

Şanlıurfa’da, trafik kazasına karışan sürücülerin yakınları arasında karakol önünde çıkan kavgada, 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesi Açıksu Caddesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası taraflar şikayetçi olmak üzere Şehitlik Polis Merkezi’ne gitti. Bu sırada merkez önünde toplanan sürücülerin yakınları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polisin müdahalesiyle sona eren kavgada, yaralanan 7 kişi, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdıManisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdı
Emekli astsubay kılıçla intihar girişiminde bulunduEmekli astsubay kılıçla intihar girişiminde bulundu
Furkan Celep, Mehmet Pişkin'den mi etkilendi?Furkan Celep, Mehmet Pişkin'den mi etkilendi?
En Çok Okunan Haberler
Yer: Trabzon! Fuhuş baskınında şaşkına çeviren görüntü
Yer: Trabzon! Fuhuş baskınında şaşkına çeviren görüntü
Kale direğine bağlayıp saatlerce işkence yaptılar
Kale direğine bağlayıp saatlerce işkence yaptılar
Oyuncu Nihat Altınkaya 3 milyonluk aracıyla gecelerde
Oyuncu Nihat Altınkaya 3 milyonluk aracıyla gecelerde
Çocuğunun kocasından olmadığını öğrenince sevinçten havalara uçtu
Çocuğunun kocasından olmadığını öğrenince sevinçten havalara uçtu
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
MSB'den TSK personeline 'nikah ve düğün' uyarısı
MSB'den TSK personeline 'nikah ve düğün' uyarısı
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Diğer Haberler
Trabzon'da doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Yediği yemekten insan parmağı çıktı: Psikolojim bozuldu
Yediği yemekten insan parmağı çıktı: Psikolojim bozuldu
Emekli astsubay kılıçla intihar girişiminde bulundu
Emekli astsubay kılıçla intihar girişiminde bulundu
Beykoz'da orman yangını! Dumanlar birçok ilçeden görülüyor
Beykoz'da orman yangını!
Şanlıurfa'da Türk bayrağını indirmeye çalışan kişi tutuklandı
Türk bayrağını indirmeye çalışan kişi tutuklandı
Diyarbakır’da düğüne silahlı saldırı: 3 yaralı
Diyarbakır’da düğüne silahlı saldırı: 3 yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.