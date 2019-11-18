HABER

Şanlıurfa’da kardeşler arasında kavga: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 14:21 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 kardeş arasında çıkan kavgada, her iki taraftan 6 kişi yaralandı.Olay öğle saatlerinde ilçenin Hayriye Mahallesinde meydana geldi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 kardeş arasında çıkan kavgada, her iki taraftan 6 kişi yaralandı.
Olay öğle saatlerinde ilçenin Hayriye Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, daha önce kız alıp vermeden husumetli bulunan Celal ve Davut Çeptin kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışma diğer aile bireylerin katılması üzerine, kısa sürede taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada her iki aileden Davut, Ubeydullah, Mehmet, Vedat, Celal ve Ramazan Ç. Vücutlarının değişik yerlerinden aldıkları taş, sopa darbeleriyle Yaralandı.
Kavgayı gören mahalle sakinleri olay yerine polis ve 112 acil ekiplerini çağırdı. Polis kavgaya karışan aileleri ayırırken, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Yaralılar ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu kente gelen hem kültürel geziye hem yemeğe doyuyor Bu kente gelen hem kültürel geziye hem yemeğe doyuyor
MSB: Rasulayn'a bağlı Nukra köyünde elektrik jeneratörü kurulduMSB: Rasulayn'a bağlı Nukra köyünde elektrik jeneratörü kuruldu
Bingöl’de, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildiBingöl’de, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

Türkiye maçında dünya rekoru kırdı!

Türkiye maçında dünya rekoru kırdı!

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da eş zamanlı nefes kesen tatbikatlar

Ankara'da eş zamanlı nefes kesen tatbikatlar

Valilikten ölen mühendis ile ilgili kurtarma çalışması açıklaması

Valilikten ölen mühendisle ilgili kurtarma çalışması açıklaması

Son dakika! Türkiye ve Rusya'dan, Fırat'ın doğusunda sekizinci ortak devriye

Son dakika! Türkiye ve Rusya'dan, Fırat'ın doğusunda sekizinci ortak devriye

Pendik'te 3 kişiyi öldürmüştü! Yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı

Katliama böyle gelmiş!

Çanakkale'de ahırda top mermisi bulundu

Çanakkale'de ahırda top mermisi bulundu

İstanbul'da yakalanan ‘turuncu’ listedeki El-Kaideli terörist tutuklandı

Mevlüt Cüşkün tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.