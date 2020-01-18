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  4. Şanlıurfa'da karnelerini aldıktan sonra eve dönmeyen kardeşlerden haber alınamıyor

Şanlıurfa'da karnelerini aldıktan sonra eve dönmeyen kardeşlerden haber alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 12:35 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da karnelerini aldıktan sonra eve dönmeyen kardeşlerden haber alınamıyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün karneleri aldıktan sonra eve dönmeyen iki kardeş için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Abdalağa Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Ortaokulu'nda okuyan 8'inci sınıf öğrencisi Medine ve 5'inci sınıf öğrencisi Bünyamin Baturalp kardeşler, dün karnelerini aldıktan sonra eve dönmedi. Bir süre kendi imkanlarıyla çocuklarını arayan aile, sonuç alamayınca durumu polise bildirdi.

Okulun çevresinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kardeşlerin Siverek-Şanlıurfa kara yolu yönünde ilerlediğini tespit etti. Arama çalışmasını yol istikametinde yoğunlaştıran ekipler, Baturalp kardeşlerin izine ulaşamadı.

Baba İbrahim Baturalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok üzgün ve endişeli olduklarını ifade etti.

Çocuklarını görenlerin polis ekiplerine bildirmesini isteyen Baturalp, "Siverek’in hemen hemen her yerine baktık ancak herhangi bir iz bulamadık. Çocukların en son Hilvan ilçesine doğru gittiklerini düşünüyoruz. En son Ediz köyünden biri görmüş, ondan sonra da gören yok." dedi.

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